Готовий пошук вигідних прозицій квартир

Програма, яка автоматично шукає оголошення про квартири на веб-сайтах і надсилає їх користувачам через телеграм-бота. Програма дозволяє користувачам швидко та зручно знаходити варіанти житла згідно з їхніми вимогами.



Основні функції:



Вибір джерела парсингу: Користувач може вибрати джерело для пошуку квартир, наприклад, "OLX" або "Flatfy.ua".



Вибір району: Користувач обирає район міста, в якому він бажає знайти квартиру.



Вибір цінового діапазону: Користувач може вказати мінімальну та максимальну ціну для квартири.



Вибір кількості кімнат: Користувач обирає кількість кімнат у квартирі.



Автоматичний пошук: Програма автоматично парсить вибрані джерела на основі введених параметрів користувача.



Відправка результатів: Знайдені оголошення надсилаються у вигляді повідомлень користувачам через телеграм-бота.



Управління чергою: Якщо багато користувачів одночасно використовують бота, програма автоматично керує чергою обробки запитів.



Зупинка пошуку: Користувач може зупинити пошук за допомогою команди "/stop".



Технології:



Для парсингу сайтів можна використовувати бібліотеки, такі як BeautifulSoup або Selenium.

Для створення телеграм-бота - бібліотека Telebot.

Для збереження даних користувачів та управління чергою можна використовувати базу даних та асинхронний код.

FlatFinderBot допомагає користувачам знайти оптимальні варіанти житла та зекономити час на пошуки.