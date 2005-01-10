Готовий пошук вигідних прозицій квартир

Прикладное ПО
Добавлена
2 месяца назад
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Програма, яка автоматично шукає оголошення про квартири на веб-сайтах і надсилає їх користувачам через телеграм-бота. Програма дозволяє користувачам швидко та зручно знаходити варіанти житла згідно з їхніми вимогами.

Основні функції:

Вибір джерела парсингу: Користувач може вибрати джерело для пошуку квартир, наприклад, "OLX" або "Flatfy.ua".

Вибір району: Користувач обирає район міста, в якому він бажає знайти квартиру.

Вибір цінового діапазону: Користувач може вказати мінімальну та максимальну ціну для квартири.

Вибір кількості кімнат: Користувач обирає кількість кімнат у квартирі.

Автоматичний пошук: Програма автоматично парсить вибрані джерела на основі введених параметрів користувача.

Відправка результатів: Знайдені оголошення надсилаються у вигляді повідомлень користувачам через телеграм-бота.

Управління чергою: Якщо багато користувачів одночасно використовують бота, програма автоматично керує чергою обробки запитів.

Зупинка пошуку: Користувач може зупинити пошук за допомогою команди "/stop".

Технології:

Для парсингу сайтів можна використовувати бібліотеки, такі як BeautifulSoup або Selenium.
Для створення телеграм-бота - бібліотека Telebot.
Для збереження даних користувачів та управління чергою можна використовувати базу даних та асинхронний код.
FlatFinderBot допомагає користувачам знайти оптимальні варіанти житла та зекономити час на пошуки.