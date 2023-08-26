Торговый робот

Год: 2023



Разработка торгового робота на Binance с использованием Docker и Airflow.

Был насписан скрипт парсера значений bid/ask необходимых криптовалютных пар. Он был завернут в Airflow DAG и выполнялся каждые 5 минут, сохраняя все значения в БД Postgres. Далее следующий DAG с заранее прописанной стратегией включался каждый день в определенное время и совершал наиболее выгодные сделки, основываясь на тех данных, которые есть в БД. При помощи настройки веб-интерфейса Apache Airflow, это всё стало легко управляемым человеку, который не разбирается в программировании. А вся архитектура была помещена в Docker-контейнер, что позваляло запустить робота на любом ПК/сервере без установки неоходимого софта.