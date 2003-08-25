Backend разработчик
Опыт:
- полгода работы в nocode агентстве (создание сайтов на Tilda, Bubble)
- год занимаюсь техническим обеспечением запусков инфопродуктов (настраиваю автоворонки, вебинары, оплаты)
Создаю чат-ботов на Python с использованием aiogram. Программирую коммерческие продукты для разных ниш, в том числе Web3.
Стек:
Hardcode: Python, C++, JavaScript, PostgreSQL, Docker, Airflow, Solidity, Node.js, Hardhat, Ethers.js, TypeScript
Nocode: Tilda, Bubble, Salebot
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Торговый роботнет просмотров
- Бот для знакомств telegramнет просмотров
- Сайт платформы по поиску стажировокнет просмотров
- Сценарный бот telegram2 просмотра
- Лендинг для соревнований по триатлонунет просмотров
- Конвертер документов telegram1 просмотр
- Pacmanнет просмотров
- Интекрактивное пособие и библиотека криптоалгоритмовнет просмотров
- Алгоритм блочного перемножения матрицнет просмотров
- Фоторедакторнет просмотров
- Snake1 просмотр