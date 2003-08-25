Backend разработчик

Опыт:

- полгода работы в nocode агентстве (создание сайтов на Tilda, Bubble)

- год занимаюсь техническим обеспечением запусков инфопродуктов (настраиваю автоворонки, вебинары, оплаты)



Создаю чат-ботов на Python с использованием aiogram. Программирую коммерческие продукты для разных ниш, в том числе Web3.



Стек:

Hardcode: Python, C++, JavaScript, PostgreSQL, Docker, Airflow, Solidity, Node.js, Hardhat, Ethers.js, TypeScript

Nocode: Tilda, Bubble, Salebot