gihpee

Григорий gihpee

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Backend разработчик

Опыт:
- полгода работы в nocode агентстве (создание сайтов на Tilda, Bubble)
- год занимаюсь техническим обеспечением запусков инфопродуктов (настраиваю автоворонки, вебинары, оплаты)

Создаю чат-ботов на Python с использованием aiogram. Программирую коммерческие продукты для разных ниш, в том числе Web3.

Стек:
Hardcode: Python, C++, JavaScript, PostgreSQL, Docker, Airflow, Solidity, Node.js, Hardhat, Ethers.js, TypeScript

Nocode: Tilda, Bubble, Salebot

Портфолио