Интекрактивное пособие и библиотека криптоалгоритмов

Системное программирование
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Год: 2023

Мной и моим научным руководителем было разработано и написано интерактивное учебное пособие на языке Python с использованием Jupiter Notebook посвященное криптографическим основам технологии блокчейн. Это пособие читается студентам в рамках курса "программируемая криптоэкономика". В процессе написания пособия была разработана демонстрационная библиотка криптографических алгоритмов