Интекрактивное пособие и библиотека криптоалгоритмов
Системное программирование
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4 месяца назад
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Год: 2023
Мной и моим научным руководителем было разработано и написано интерактивное учебное пособие на языке Python с использованием Jupiter Notebook посвященное криптографическим основам технологии блокчейн. Это пособие читается студентам в рамках курса "программируемая криптоэкономика". В процессе написания пособия была разработана демонстрационная библиотка криптографических алгоритмов