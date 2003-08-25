Интекрактивное пособие и библиотека криптоалгоритмов

Год: 2023

Мной и моим научным руководителем было разработано и написано интерактивное учебное пособие на языке Python с использованием Jupiter Notebook посвященное криптографическим основам технологии блокчейн. Это пособие читается студентам в рамках курса "программируемая криптоэкономика". В процессе написания пособия была разработана демонстрационная библиотка криптографических алгоритмов