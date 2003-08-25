Алгоритм блочного перемножения матриц
Системное программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Год: 2022
При стандартном алгоритме перемножения матриц, матрицы большого размера перемножаются слишком долго. В целях оптимизировать этот процесс мной был разработан алгоритм на Python по блочному перемножению матриц
report.pdf
303 КБ