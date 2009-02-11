Анализ статистики телефонных звонков VBA Excel

Программа предназначена для анализа статистики телефонных звонков за период. По каждому оператору формируется отдельный xls-файл с закладками по операторам мобильной и стационарной связи куда мог звонить оператор, туда раскладываются соответствующие звонки по этому оператору. В этом же файле добавляется закладка "общее" в которой отображается суммарное и среднее время разговоров по оператору и в целом, количество звонков, суммарная стоимость. Отдельно делается файл Общее в котором в удобном виде представлена статистика использования связи по всем внутренним операторам. Программа разработана на VBA Excel.