Анимация графического интерфейса робота

Был создан робот с графическим интерфейсом в виде лица.
Задача заключалась в реализации передачи эмоций человека в интерфейс робота.
Для её решения был использован сенсор Intel RealSense и создано 2 программы.
Программа оператора при помощи сенсора сканировала текущее выражение лица и транслировала данные по сети.
Программа визуализации принимала транслируемые данные и интерпретировала их в эмоции робота.
Используемые языки и технологии:
Программа оператора: C# + Intel RealSense SDK
Программа визуализации: ActionScript (Adobe AIR)