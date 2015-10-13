Анимация графического интерфейса робота

Был создан робот с графическим интерфейсом в виде лица.

Задача заключалась в реализации передачи эмоций человека в интерфейс робота.

Для её решения был использован сенсор Intel RealSense и создано 2 программы.

Программа оператора при помощи сенсора сканировала текущее выражение лица и транслировала данные по сети.

Программа визуализации принимала транслируемые данные и интерпретировала их в эмоции робота.

Используемые языки и технологии:

Программа оператора: C# + Intel RealSense SDK

Программа визуализации: ActionScript (Adobe AIR)