Мультимедийный квест

Краткий сценарий квеста: Участник подходит на стартовую зону квеста. На ней он проходит регистрацию и получает персональный идентификатор в виде NFC метки. Дальше он принимает участие в различных играх и викторинах, за прохождение которых ему начисляются очки. Очки записываются на NFC метку с помощью телефона у ведущих.

По прохождению квеста, участник проходит к сенсорному столу, где подводится итог квеста, распечатывается и отправляется в соц.сети его фотографии, сделанные во время прохождения.

Используемые языки и технологии:

Серверная часть: Apache + PHP + MySQL

Стартовая зона: C# (Windows Form)

Мобильные телефоны: C# (Windows Phone)

Зона подведения итогов: C# (Windows Form) + ActionScript (Adobe AIR)

Срок разработки: 2 месяца

(На фото запечетлен момент установки квеста в продакшн)