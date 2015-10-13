Мультимедийный квест

Краткий сценарий квеста: Участник подходит на стартовую зону квеста. На ней он проходит регистрацию и получает персональный идентификатор в виде NFC метки. Дальше он принимает участие в различных играх и викторинах, за прохождение которых ему начисляются очки. Очки записываются на NFC метку с помощью телефона у ведущих.
По прохождению квеста, участник проходит к сенсорному столу, где подводится итог квеста, распечатывается и отправляется в соц.сети его фотографии, сделанные во время прохождения.
Используемые языки и технологии:
Серверная часть: Apache + PHP + MySQL
Стартовая зона: C# (Windows Form)
Мобильные телефоны: C# (Windows Phone)
Зона подведения итогов: C# (Windows Form) + ActionScript (Adobe AIR)
Срок разработки: 2 месяца
(На фото запечетлен момент установки квеста в продакшн)