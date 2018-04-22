Напишу игру для ПК или Андроид

Есть опыт работы с разработкой игр на движках Unity, Construct 2D, Blitz 3D.

Некоторые из проектов:

1. AgarIO 3D - сетевая игра на ПК. Дипломный проект.

2. Ded Otmoroz - небольшая игра для Андроид, в которой присутствует ИИ (искуственный интелект) врагов, которые приспосабливаются к окружающей среде. Например: если на колючках умерло 3 врага, то последующие прыгают выше. Так же в начале игры происходит случайная расстановка блоков карты.

Вышеперечисленные игры были написаны на языке C# на игровом движке Unity, но если Вам нужна будет игра другого типа (Например: написана только на определённом языке программирования), то с этим не возникнет проблем.