Інтернет-магазин Steroid Shop з нуля

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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Інтернет-магазин з нуля з "повним фаршом", ну майже...)) не вистачає тільки порівняння товарів...

Особливості:

- кастомна тема;

- можливість редагувати будь-який контент;

- особистий кабінет;

- реферальна програма;

- бонусна система знижок (кешбек);

- whishlist (обране);

- реальні відгуки.


steroid-shop.com

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