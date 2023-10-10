Інтернет-магазин Steroid Shop з нуля
Сайты «под ключ»
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2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Інтернет-магазин з нуля з "повним фаршом", ну майже...)) не вистачає тільки порівняння товарів...
Особливості:
- кастомна тема;
- можливість редагувати будь-який контент;
- особистий кабінет;
- реферальна програма;
- бонусна система знижок (кешбек);
- whishlist (обране);
- реальні відгуки.
На даний момент клієнт займається наповненням сайту...