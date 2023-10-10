Інтернет магазин з нуля

Інтернет-магазин для Швейцарії по продажі корму для собак та котів.

Особливості:

- можливість редагувати будь-який контент;

- дві мови;

- можливість у карточці товару одразу обирати кількість та вагу;

- блог.

https://delikatswiss.ch/



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