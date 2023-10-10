Інтернет магазин з нуля

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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Інтернет-магазин для Швейцарії по продажі корму для собак та котів.

Особливості:
- можливість редагувати будь-який контент;
- дві мови;
- можливість у карточці товару одразу обирати кількість та вагу;
- блог.

https://delikatswiss.ch/

На даний момент клієнт займається наповненням сайту...