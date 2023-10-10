Сайт з нуля

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2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для компанії Рео Майстер з ремонту пластикових вікон та дверей.
Особливості:
- можливість редагувати будь-який контент;
- дві мови;
- реалізован прайс за допомогою шорткода, який можна вставляти в будь-який пост (сторінку, статтю...);
- розроблені калькулятори для розрахунків цін та також за допомогою шорткодів є можливість вставляти їх у будь-яке місце поста;
- розроблен банер з акцією, який також можна розміщувати будь-де за допомогою шоркода.
Посилання на сайт - https://reo-master.com.ua/
На даний момент клієнт займається наповненням сайту...