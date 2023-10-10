Сайт з нуля

Сайт для компанії Рео Майстер з ремонту пластикових вікон та дверей.

Особливості:

- можливість редагувати будь-який контент;

- дві мови;

- реалізован прайс за допомогою шорткода, який можна вставляти в будь-який пост (сторінку, статтю...);

- розроблені калькулятори для розрахунків цін та також за допомогою шорткодів є можливість вставляти їх у будь-яке місце поста;

- розроблен банер з акцією, який також можна розміщувати будь-де за допомогою шоркода.

Посилання на сайт - https://reo-master.com.ua/

На даний момент клієнт займається наповненням сайту...