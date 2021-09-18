"Вікна Дизайн" Cайт Услуг

Сложность данного проекта заключалась в колоссальном количестве страниц и огромной структуре сайта, так как сайт находится на сео, так же на сайте были сделаны калькуляторы по просчету работ по установкам и покупкам различных окон и их аксессуаров. Задача стояла переделать старый сайт и увеличить позиции сайта в гугле, что и было сделано, сайт был проработан с точки зрения сео, показатели гугл были достаточно высокие даже с учетом количества картинок и функционала