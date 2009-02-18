Автомобильный портал xmauto.ru (2008)

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
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Редизайн нашего проекта. Основательно переработана вёрстка, внедрена технология XSLT. Проведён рефакторинг кода, внедрены различные инновационные технологии (OpenID, микроформаты и т.д.) Обновлён настольный клиент, созданы гаджеты для Vista, Google Desktop.