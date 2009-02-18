Автомобильный портал xmauto.ru (2007)

Региональный автомобильный портал, наш проект. Большая, сложная разработка. Весь программный код составлен в полном соответствии с принципами ООП. Использовались: PHP5 + MySQL, Smarty, AJAX, C++ (написана специальная программа-клиент для управления информацией на сайте), Perl (служебные скрипты, выполняющие различные административные действия, вроде бекапа баз, проверки логов, рассылки подписчикам), Flash (сцены с 3D-просмотром автомобилей). Была создана модульная система портала.