Многостраничный сайт для магазина одежды Balentain. Создан на платформе Shopify.

Запрос

Создать сайт, который будет знакомить с брендом, и где можно будет приобрести товар. Дизайн должен быть минималистичным.



Реализованный функционал

• Главная страница, где отображены:

- новинки;

- акции;

- самые продаваемы продукты;

- лучшие предложения.

• Страница каталога товаров с фильтрацией по:

- наличию;

- цене;

- размеру;

- категории.

• Корзина

• Личный кабинет с регистрацией



Помимо основных требований также было выполнено:

- настройка плагина AfterShip для отслеживания отправления;

- добавлены страницы с вакансиями и дисконтными предложениями.



Сайт на платформе Shopify подойдёт для бизнеса в сфере электронной коммерции, ориентированного на зарубежного потребителя.



Проект создан в демонстрационных целях. Пароль для просмотра: 1

Ссылка на проект:

https://balentain.myshopify.com/