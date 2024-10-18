Многостраничный сайт для магазина одежды Balentain. Создан на платформе Shopify.
Запрос
Создать сайт, который будет знакомить с брендом, и где можно будет приобрести товар. Дизайн должен быть минималистичным.
Реализованный функционал
• Главная страница, где отображены:
- новинки;
- акции;
- самые продаваемы продукты;
- лучшие предложения.
• Страница каталога товаров с фильтрацией по:
- наличию;
- цене;
- размеру;
- категории.
• Корзина
• Личный кабинет с регистрацией
Помимо основных требований также было выполнено:
- настройка плагина AfterShip для отслеживания отправления;
- добавлены страницы с вакансиями и дисконтными предложениями.
Сайт на платформе Shopify подойдёт для бизнеса в сфере электронной коммерции, ориентированного на зарубежного потребителя.
Проект создан в демонстрационных целях. Пароль для просмотра: 1
Ссылка на проект: