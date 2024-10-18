Balentain

Добавлена
7 месяцев назад
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Многостраничный сайт для магазина одежды Balentain. Создан на платформе Shopify.
Запрос
Создать сайт, который будет знакомить с брендом, и где можно будет приобрести товар.  Дизайн должен быть минималистичным.

Реализованный функционал
• Главная страница, где отображены:
 - новинки;
 - акции;
 - самые продаваемы продукты;
 - лучшие предложения.
• Страница каталога товаров с фильтрацией по:
 - наличию;
 - цене;
 - размеру;
 - категории.
• Корзина
• Личный кабинет с регистрацией

Помимо основных требований также было выполнено:
- настройка плагина AfterShip для отслеживания отправления;
- добавлены страницы с вакансиями и дисконтными предложениями.

Сайт на платформе Shopify подойдёт для бизнеса в сфере электронной коммерции, ориентированного на зарубежного потребителя.

Проект создан в демонстрационных целях. Пароль для просмотра: 1

Ссылка на проект:

https://balentain.myshopify.com/