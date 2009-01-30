BetLiner - биржа ставок на спортивные события
Сайты «под ключ»
Добавлена726 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Разработка движка биржи (Oracle)
- Разработка уникального механизма закрытия ставок, благодаря которому ставки на этой бирже лучше, чем на аналогичных.
- Управление процессом разработки
- Юзабилити и интерфейсы
- разработка внутренней системы управления биржей.