BetLiner - биржа ставок на спортивные события

http://betliner.com

- Разработка движка биржи (Oracle)

- Разработка уникального механизма закрытия ставок, благодаря которому ставки на этой бирже лучше, чем на аналогичных.

- Управление процессом разработки

- Юзабилити и интерфейсы

- разработка внутренней системы управления биржей.