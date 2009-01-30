BetLiner - биржа ставок на спортивные события

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
726 просмотров
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http://betliner.com

- Разработка движка биржи (Oracle)

- Разработка уникального механизма закрытия ставок, благодаря которому ставки на этой бирже лучше, чем на аналогичных.

- Управление процессом разработки

- Юзабилити и интерфейсы

- разработка внутренней системы управления биржей.