Остров Будущего, лаборатория интернета

Наша компания занимается разработкой интернет-проектов любой сложности, по разумным ценам и за разумное время.

Мы на себя берем полный цикл ведения интернет-проекта, от формализации идеи и до продвижения проекта и встраивание его в бизнес-процессы компании.

Работаем на|c:

PHP, YII, UMI.CMS, MODx;

MySQL, PostgreSQL, Oracle

Опыт: 10 лет.