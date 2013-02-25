Остров Будущего, лаборатория интернета
Наша компания занимается разработкой интернет-проектов любой сложности, по разумным ценам и за разумное время.
Мы на себя берем полный цикл ведения интернет-проекта, от формализации идеи и до продвижения проекта и встраивание его в бизнес-процессы компании.
Работаем на|c:
PHP, YII, UMI.CMS, MODx;
MySQL, PostgreSQL, Oracle
Опыт: 10 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Виджет вакансий Иркутска для Яндекса195 просмотров
- Остров Будущего, лаборатория интернета209 просмотров
- Мировой кризис186 просмотров
- Интернет-магазин ЭВС-Комплект223 просмотра
- BetLiner - биржа ставок на спортивные события726 просмотров
- Домашний ремонт252 просмотра