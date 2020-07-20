Брендовый сайт завода морепродуктов

«Океан» – бренд, который говорит сам за себя. Компания более 20 лет производит натуральные морепродукты и знают толк в живой рыбе.

Директор компании Борис отдает предпочтение дикой рыбе, которая выросла в естественных условиях без гормонов роста и промышленных пищевых добавок. В этой же концепции разработан брендинг компании агентством «Jekyll & Hyde» и создан сайт от Маркетикус.

«Океан ТРК» имеет три собственных производства в Ленинградской области оснащенных оборудованием от легендарной компании Baader, а также Orcas и FastPack. Что позволяет компании быть наряду с мировыми лидерами рыбоперерабатывающей отрасли.

Образ бренда «Океан» получил «Серебряного Каннского Льва» за дизайн и упаковку на международном фестивале в Каннах. Ребрендинг упаковки удостоен золота премии WILLAD STAR, учрежденной в рамках фестиваля нового дизайна "Среда".

За что огромное спасибо агентству «Jekyll & Hyde»

Дизайн "живой рыбы" сразу бросается в глаза с полок прилавков, что дает продуктам огромное преимущество помимо отличных вкусовых качеств.

Сайт-презентация

Сайт компании сделан в виде презентации, главный смысл которой – показать натуральность и "живость" продукции.

Сайт адаптирован, анимирован и вызывает WOW эффект с первого экрана. Поверьте.