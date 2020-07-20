Создание корпоративного сайта производства катеров

Компания TRIDENT Aluminium Boats – это предприятие полного производственного цикла от проектирования алюминиевых катеров и лодок до ежегодного сервисного обслуживания.

В ходе разработки и проектирования будущего интерфейса мы несколько раз изменили концепцию. От длинного лендинга с расстановкой преимуществ продуктов компании мы пришли к полноценному корпоративному сайту завода. Оно и верно, т.к. просто написать, что у нас "самое лучшее производство" не достаточно.

Поэтому, чтобы доказать реальные преимущества компании и ее продуктов мы сделали несколько контент-разделов: фото и видео-галерея, СМИ о компании, а также раздел с полезной информацией "Нужно знать".

Отдельно отмечу каталог компании. Он наглядно разделен на категории лодок, отличающихся как визуально, так и по функционалу.

И конечно сайт адаптирован под мобильные устройства и имеет "резиновую" верстку.

Как и большая часть проектов, сайт работает на 1С-Битрикс.

Что же, если вы профессионал в своем деле и хотите достойный сайт, то вы знаете к кому обращаться.