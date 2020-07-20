Корпоративный сайт стекольного производства

АКМА – крупнейший переработчик стекла в России, празднующий в этом году 25-летие.

Компания занимается производством и обработкой самых разнообразных видов стекла, создает фантастически стильную мебель, оказывает услуги по транспортному остеклению.

При первом же знакомстве с сайтом компании АКМА можно понять, что мы попали к серьезным профессионалам, которые творчески подходят к выполнению каждого заказа. Соответствующую атмосферу создают серо-синие тона, изображения стекол различной формы и Blur-эффекты. Отправной точкой при разработке дизайна стал синий цвет логотипа компании и несколько его оттенков.

Визуализация информации на сайте носит ненавязчивый характер, неброские надписи и элементы навигации подобны прозрачному стеклу. Текстовые разделы оформлены в виде белого листа бумаги, лежащего на стеклянной поверхности. Подобный подход не только отличается свежестью и креативом, но и удобен с позиции практичности. Текст легко читается, изображения гармонируют с подложкой и не утомляют глаз.

Для активных элементов был выбран оттенок «теплый оранж», который вносит освежающую нотку и мягко контрастирует с другими элементами оформления. За счет плавной анимации и Blur-размытия сайт приобрел современность и приятный вид.

В общей сложности на разработку дизайна всех страниц ушло 34 уникальных дизайн-макета. А на сайте разработано более 45 компонентов.

Как и всегда, сайт адаптирован к нашим любимым гаджетам.