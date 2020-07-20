Разработка корпоративного сайта

О компании

«Группа компаний Морские нефтегазовые проекты» осуществляет управление проектами в области судостроения. Главная компетенция МНП – это проектирование, строительство и модернизация коммерческих судов.

Основная цель разработки сайта – показать полную картину деятельности компании, отразить все возможности группы МНП, наглядно показать реализованные проекты, рассказать о компании и ее преимуществах на рынке судостроения.

Концепция главной страницы, а именно первого экрана, взята с логотипа компании, который состоит из трех блоков. Благодаря современной CSS3 анимации нам удалось сделать эффектный parallax – слайдер, на котором представлен девиз группы компаний МНП: «Искусство строить корабли», а также перечислены основные заслуги компании.

Главное достоинство компании – это успешно реализованные проекты. На странице «Каталог проектов» вы можете ознакомиться со всеми проектами, разделёнными по типу судов: танкеры, танкеры-химовозы, сухогрузы и суда технического флота.

Мы разработали раздел «Пресс-центр», который вместил в себя новости компании с 2012 года, информацию из уст СМИ, многочисленные видео о компании МНП и заводе «Красное сормово», а также большой список фотоальбомов с мероприятий со спусков и испытаний новейших судов.

В разделе «Партнеры» мы проиллюстрировали работу группы компаний в рамках мирового масштаба.