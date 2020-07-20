Разработка корпоративного сайта судостроительного

О заводе

Балтийский завод – старейшее судостроительное предприятие со 150-летней историей.

Цели проекта

Наша цель

Перед нами стояла следующая задача: сделать удобный и понятный сайт на системе управления 1С-Битркис. А также подробно рассказать про Балтийский завод и привлечь новых работников на открытые вакансии.

Цель завода

Перед заводом стояла задача набора сотрудников для реализации новых проектов – строительства крупнейших судов в мире, атомных ледоколов. Эти ледоколы в настоящее время несут службу в Арктике, прокладывая путь в бескрайних северных морях. Поэтому мы сделали большой акцент на корпоративную культуру завода, его преимущества как работодателя, надежность и долговечность.

Общие требования к сайту

Сайт должен быть разработан на базе платформы «1С-Битрикс»

Дизайн должен быть выполнен в строгом бизнес стиле

Создать несколько вариантов дизайна главной страницы

Создать английскую и русскую версия сайта

Создать версию для слабовидящих

Первоначальное наполнение сайта должен выполнить исполнитель

Результат

По итогу запуска нового сайта мы получили абсолютно новый облик завода. Мы раскрыли всю самую интересную информацию о заводе и его работниках, показали его изнутри, перечислили его достижения. И что самое главное – решили основную задачу сайта. Почти сразу численность сотрудников завода после обновления сайта стала расти, а уже через год сотрудников стало на 1000 больше.