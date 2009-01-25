Бригада профи

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
232 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://brigada-profi.ru

Сайт не закончен - заказчик исчез в неизвестном направлении. Заплатил за хостинг и с тех пор на контакт не выходил.

Бюджет на создание сайта (без хостинга и CMS) - порядка 3500 руб.

Сделан примерный макет сайта.

HTML-вёрстка.

Созданы XSL-шаблоны.