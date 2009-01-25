Бригада профи
Сайты «под ключ»
Добавлена232 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт не закончен - заказчик исчез в неизвестном направлении. Заплатил за хостинг и с тех пор на контакт не выходил.
Бюджет на создание сайта (без хостинга и CMS) - порядка 3500 руб.
Сделан примерный макет сайта.
HTML-вёрстка.
Созданы XSL-шаблоны.