Бригада профи

http://brigada-profi.ru

Сайт не закончен - заказчик исчез в неизвестном направлении. Заплатил за хостинг и с тех пор на контакт не выходил.

Бюджет на создание сайта (без хостинга и CMS) - порядка 3500 руб.

Сделан примерный макет сайта.

HTML-вёрстка.

Созданы XSL-шаблоны.