Задача:

разработать современный лаконичный дизайн интернет-магазина электронных сигарет.

Результат:

был разработан современный дизайн с удобным интерфейсом. Основными цветами выбраны черный и белый цвета, что придает сдержанности и лаконичности дизайну. Для придания акцента, выбраны изображения электронных сигарет разных цветов.