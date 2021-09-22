Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
разработать современный лаконичный дизайн интернет-магазина электронных сигарет.
Результат:
был разработан современный дизайн с удобным интерфейсом. Основными цветами выбраны черный и белый цвета, что придает сдержанности и лаконичности дизайну. Для придания акцента, выбраны изображения электронных сигарет разных цветов.