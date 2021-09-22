Задача:

разработать современный лаконичный дизайн интернет-магазина модной одежды с простым и удобным интерфейсом для молодежи.

Результат:

был разработан минималистичный дизайн с удобным интерфейсом. Для придания легкости и воздушности использованы холодные голубые и серые оттенки. Интерфейс разработан таким образом, что пользователю легко может найти вещь, которая его конкретно интересует, не заходя в каталог, а используя всего лишь футер. Либо используя главный экран, на котором выведены категории товаров.