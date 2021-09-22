Дизайн сайта интерактивного музея России

Задача:

разработать дизайн сайта для офлайн интерактивного музея Истории России, для того, чтобы пользователи могли просматривать расписание выставок и коллекций. А также покупать билеты онлайн на сайте.

Результат:

был разработан минималистичный дизайн с удобным интерфейсом. Для придания мистичности использованы черный и белый цвет. В виде акцента были использованы изображения в желто-песочных оттенках.