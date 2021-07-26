Дизайн сайта магазина парфюмерии "Perfume secret"

Добавлена
2 года назад
64 просмотра
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Проделанная работа:

  • проектирование дизайна
  • адаптивная верстка
  • синхронизация с 1С, Google Merchant
  • программирование модулей CMS
  • наполнени сайта