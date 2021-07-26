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Дизайн сайта магазина парфюмерии "Perfume secret"
Сайты «под ключ»
Добавлена
2 года назад
64 просмотра
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Разместите заказ на
фриланс
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Проделанная работа:
проектирование дизайна
адаптивная верстка
синхронизация с 1С, Google Merchant
программирование модулей CMS
наполнени сайта
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2 МБ
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1 МБ
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417 КБ
Анастасия Уханова
nastyaukhanova
Была
год назад
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