Домашний ремонт

http://www.domashniy-remont.ru

Сайт компании по оказанию мелко-бытовых и ремонтно-отделочных услуг населению и компаниям.

Управляется системой MODx, легкое добавление новых направлений. Удобное добавление спецпредложений. Уведомления о заказах и отзывах.