DPS — Сервисы, услуги, заведения

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
136 просмотров
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http://dps.org.ua/

DPS — это путеводитель по представителям различных услуг и сервисов в Днепропетровске. Он создан для того, чтобы каждый, зайдя на этот сайт, мог иметь впечатление о той, или иной продукции по оценкам и комментариям пользователей. Вы сами можете добавить в список "сервис", который в дальнейшем могут обсудить и оценить.

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