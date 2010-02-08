DPS — Сервисы, услуги, заведения
Сайты «под ключ»
Добавлена136 просмотров
14 лет назад
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DPS — это путеводитель по представителям различных услуг и сервисов в Днепропетровске. Он создан для того, чтобы каждый, зайдя на этот сайт, мог иметь впечатление о той, или иной продукции по оценкам и комментариям пользователей. Вы сами можете добавить в список "сервис", который в дальнейшем могут обсудить и оценить.
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