Электронный магазин под ключ

http://www.carpcitx.ru

Работа состояла в установке интрнет магазина VamShop CMS на хостинг. Верстке макета и перевод его в темплаты данной CMS. Так же была добавлена Java-анимация под требования заказчика. Стоимость проекта $130. Срок выполнения - 3 дня