Электронный магазин под ключ
Сайты «под ключ»
Добавлена252 просмотра
14 лет назад
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Работа состояла в установке интрнет магазина VamShop CMS на хостинг. Верстке макета и перевод его в темплаты данной CMS. Так же была добавлена Java-анимация под требования заказчика. Стоимость проекта $130. Срок выполнения - 3 дня