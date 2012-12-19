Фонд социального страхования РФ. Волгоградское РО

http://www.volgrofss.ru/

Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ – финансово-кредитное учреждение – осуществляет на территории Волгоградской области 2 вида обязательного страхования: социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающего населения, а также исполняет возложенные на Фонд государственные функции.