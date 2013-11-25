mapt34

Артем mapt34

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработчик на c++, qt, php. Системный администратор.

Профессионально пишу на c++:

* кроссплатформенность

* многопоточность

* high load

* gui / console

Профессионально работаю с PHP:

* работа с большинством известных cms и фреймворков, предпочтения: Zend и Bitrix

* разработка собственных csm

Технологии, часто используемые в работе: Mysql, Postgresql, XML, sockets, threads, epool.

Профессионально занимаюсь администрированием на Linux (предпочтительно Gentoo, Centos, Suse), FreeBSD, Win

Любовь: интегрировать различные системы между собой.

  • Система учета СПО (битрикс)

    Добрый день. Есть проект по созданию системы учета СПО. Требования в ТЗ, функционировать должно на битриксе. Бюджет обсуждаем. Возможно несколько исполнителей. Если вы готовы взяться за отдельный модуль, просьба ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад