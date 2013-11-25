Разработчик на c++, qt, php. Системный администратор.
Профессионально пишу на c++:
* кроссплатформенность
* многопоточность
* high load
* gui / console
Профессионально работаю с PHP:
* работа с большинством известных cms и фреймворков, предпочтения: Zend и Bitrix
* разработка собственных csm
Технологии, часто используемые в работе: Mysql, Postgresql, XML, sockets, threads, epool.
Профессионально занимаюсь администрированием на Linux (предпочтительно Gentoo, Centos, Suse), FreeBSD, Win
Любовь: интегрировать различные системы между собой.