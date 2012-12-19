Стимул Консалтинговая компания

http://www.stimulconsult.ru/

Консалтинговая компания «Стимул» существует на профессиональном рынке юридических услуг Волгограда уже четвёртый год, и устойчиво развивается. С 2011 года КК «Стимул» расширила сферу оказываемых услуг, отвечая потребностям растущего спроса клиентов на разностороннюю консалтинговую поддержку. В связи с этим КК «Стимул» решило реализовать концепцию «одного офиса», что даёт возможность нашим клиентам получить практически весь спектр консалтинговых услуг в одном месте.