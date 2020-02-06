Форум SMM под ключ

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Добавлена
4 года назад
101 просмотр
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Была выполнена следующая работа:
Регистрация сервера и домена под проект.
Подбор, установка, и настройка движка.
Подбор нужных плагинов под проект.
Подбор и настройка стиля под проект.
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Алексей Ефремов
Efremov83
Был
2 года назад
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