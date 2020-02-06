Форум SMM под ключ

Добавлена
4 года назад
101 просмотр
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Была выполнена следующая работа:

  • Регистрация сервера и домена под проект.
  • Подбор, установка, и настройка движка.
  • Подбор нужных плагинов под проект.
  • Подбор и настройка стиля под проект.