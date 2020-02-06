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Форум складчин под ключ
Сайты «под ключ»
Добавлена
4 года назад
116 просмотров
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Была проделана следующая работа:
Регистрация сервера и домена под проект(заказ был под ключ).
Подбор, установка, и настройка движка.
Подбор нужных плагинов под проект.
Подбор и настройка стиля под проект.
Настройка и администрирование форума складчин.
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278 КБ
Алексей Ефремов
Efremov83
Был
2 года назад
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