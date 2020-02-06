Форум для INSTAGRAM

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Добавлена
4 года назад
115 просмотров
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фриланс
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Была проделана следующая работа:
Обновление движка до последней версии XenForo.
Установка новых и обновление старых плагинов, до актуальных версий.
Подбор и установка нового стиля для форума.
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Алексей Ефремов
Efremov83
Был
2 года назад
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