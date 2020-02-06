Форум для INSTAGRAM

Добавлена
4 года назад
115 просмотров
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Была проделана следующая работа:

  • Обновление движка до последней версии XenForo.
  • Установка новых и обновление старых плагинов, до актуальных версий.
  • Подбор и установка нового стиля для форума.