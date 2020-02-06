Сообщество рыбаков Удмуртии

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Изначально форум был создан на XenForo 1.5. В последствии движок был обновлен до последней версии XenForo 2.x
Ведется Администрирование проекта.
Была проделана следующая работа:
- Установка на хостинг заказчика, XenForo 1.5
- Подбор и настройка стиля под проект
- Подбор нужных плагинов под проект
- Обновление движка форума, плагинов, и стиля до актуальных версий(Администрирование проекта)