Сообщество рыбаков Удмуртии

Добавлена
4 года назад
110 просмотров
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Изначально форум был создан на XenForo 1.5. В последствии движок был обновлен до последней версии XenForo 2.x

Ведется Администрирование проекта.

Была проделана следующая работа:

  • Установка на хостинг заказчика, XenForo 1.5
  • Подбор и настройка стиля под проект
  • Подбор нужных плагинов под проект
  • Обновление движка форума, плагинов, и стиля до актуальных версий(Администрирование проекта)
Ссылка на проект- shamanfish.ru