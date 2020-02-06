Форум Experty.ru

Добавлена
4 года назад
67 просмотров
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Заказчице требовался сайт по оказанию изотерических услуг, под ключ.

Что было сделано:

  • Регистрация сервера и домена
  • Установка и настройка сайта(форум на CMS XenForo 2)
  • Установка требуемых плагинов исходя из ТЗ.
  • Подбор подходящего стиля и его доработка по желанию заказчика.