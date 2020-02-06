Форум Experty.ru

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Сайты «под ключ»
Добавлена
4 года назад
67 просмотров
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Заказчице требовался сайт по оказанию изотерических услуг, под ключ.
Что было сделано:
Регистрация сервера и домена
Установка и настройка сайта(форум на CMS XenForo 2)
Установка требуемых плагинов исходя из ТЗ.
Подбор подходящего стиля и его доработка по желанию заказчика.
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Алексей Ефремов
Efremov83
Был
2 года назад
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