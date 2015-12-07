Http://spb.beeline-connect.ru

Продающая страница, созданая наCMS WordPress с нуля. Дизайн был предоставлен клиентом. Сайт является статичным

с корректным отображением во всех актуальных браузерах и на любых устройствах. Используетсяплагин WP clone, для размещения n-­ого кол-­ва сайтов на поддоменах, с

необходимой информацией под каждый регион России и возможностью редактирования

через админ-панель каждого из них. Создавалсяуникальный шаблон под каждую страницу. Оформление заявок с указанием региона,

с которого производился заказ. Все заказы моментально отправляются на почту

администратору сайта. На каждом поддомене имеется возможность создавать

уникальные тарифы или копировать уже существующие, что максимально упрощает

работу.Черезадмин-панель есть возможность изменять весь текстовый контент и загружать видео

из таких популярных источников как: youtube, vimeo, rutube и др. Срокреализации: 5 рабочих дней.