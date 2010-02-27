Интернет магазин E-Tehnix
Сайты «под ключ»
Добавлена309 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполненные работы:
1. Установка CMS Joomla + VirtueMart
2. Настройка Joomla + VirtueMart
3. Оптимизация модулей Joomla + VirtueMart для более легкой и корректной работы
4. Разработка логической структуры сайта и перенос ее на базу данных сайта
5. Переделка коммерческого шаблона купленного заказчиком под его нужды
6. Разработка концепции и зарисовка на основе собственных эскизов логотипа
7. Создание шапки сайта
8. Регистрация хостинга и доменного имени
9. Перенос и настройка скриптов на хостинге
10. Написание подробных иллюстрированных инструкций по работе и администрированию интернет магазина
Сайт закрыт владельцем