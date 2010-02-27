Интернет магазин E-Tehnix

http://e-tehnix.com.ua

Выполненные работы:

1. Установка CMS Joomla + VirtueMart

2. Настройка Joomla + VirtueMart

3. Оптимизация модулей Joomla + VirtueMart для более легкой и корректной работы

4. Разработка логической структуры сайта и перенос ее на базу данных сайта

5. Переделка коммерческого шаблона купленного заказчиком под его нужды

6. Разработка концепции и зарисовка на основе собственных эскизов логотипа

7. Создание шапки сайта

8. Регистрация хостинга и доменного имени

9. Перенос и настройка скриптов на хостинге

10. Написание подробных иллюстрированных инструкций по работе и администрированию интернет магазина

Сайт закрыт владельцем