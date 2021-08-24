Интернет-магазин под ключ паркмебель.рф

Интернет-магазин для компании по производству мебели. Отличная возможность использовать веб ресурс для расширения своего бизнеса.

Весьма удобный и приятный с точки зрения UI и UX дизайн сайта. Стандартный функционал в админ панели: редактируемый контент, товары, категории. Так же у посетителя есть возможность оставить отзыв к товару, либо к компании в целом. Сайт не перегружен анимациями, это излишне для интернет-магазина, но присутствуют приятные, лёгкие для сайта элементы взаимодействия с контентом.

Ссылка на сайт:

https://паркмебель.рф/