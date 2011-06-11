Ирмос жалюзи. Сайт компании-производителя жалюзи
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Добавлена194 просмотра
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание каталога жалюзи для фирмы-производителя. Верстка, создание динамических фильтров, доработка админки. В данный момент сайт ожидает согласования с заказчиком по вопросам функционала. Движок Opencart