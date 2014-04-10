Визуальный конструктор блогов Wuzon.Ru. (PHP-Zend Framework 2 + HTML5 + CSS3 + Jquery). Сервис, разрешающий создать свой блог за считанные минуты. Сочетание простоты и функциональности - достаточно шаблонов, тонкая настройка, система виджетов и плагинов, CSS редактор и прочий функционал (очень интересная работа с точки зрения девелопера).