Концепт сайта портфолио фотографа.

Задача: сделать сайт который будет выгодно выделяться на фоне сайтов конкурентов. На сайте не должно быть

нечего лишнего.

Сайт создан на Zero-block в Тильде.

В процессе работы я сначала отрисовала дизайн в Figma, а потом перенесла его на тильду.

Сайт не перегружен лишними блоками и информацией, все внимание притягивают работы, а это самое главное на сайте фотографа.

Первый блок захотелось как-то выделить поэтому использован дым на фоне. Он сделан при помощи кода.

Также код использован в кнопках, при наведении меняется цвет.

На сайте также использована пошаговая и триггерная анимация.

Сайт адаптивный под все устройства.