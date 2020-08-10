Концепт сайта портфолио фотографа.

Задача: сделать сайт который будет выгодно выделяться на фоне сайтов конкурентов. На сайте не должно быть
нечего лишнего.
Сайт создан на Zero-block в Тильде.
В процессе работы я сначала отрисовала дизайн в Figma, а потом перенесла его на тильду.
Сайт не перегружен лишними блоками и информацией, все внимание притягивают работы, а это самое главное на сайте фотографа.
Первый блок захотелось как-то выделить поэтому использован дым на фоне. Он сделан при помощи кода.
Также код использован в кнопках, при наведении меняется цвет.
На сайте также использована пошаговая и триггерная анимация.
Сайт адаптивный под все устройства.