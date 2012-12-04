Корпоративный сайт компании "Эльсаго" г. Москва

http://elsago.ru/

Специализация Компании «Эльсаго» – оптовая продажа мужских аксессуаров, все то, без чего не мыслим образ современного, успешного мужчины: галстуки, ремни, запонки, кашне и многое другое. Наш широкий ассортимент, позволит удовлетворить любой вкус, как «стиляги», так и любителя классики. Компания, не только растет сама, но и готова помочь своим партнерам в Москве и регионах. В своей работе, мы ориентируемся на Ваши потребности: гибкие цены, осуществление доставки до клиента, возможность заказа небольших партий.

Технологии: CMS Joomla, CSS, HTML, jQuery, PHP

Комплексное SEO и SMM продвижение (первые позиции в TOP-10 google и yandex.ru по ключевым словам: галстуки оптом)

Дополнительный функционал:

- закрытый партнерский раздел

- интеграция с розничным интернет-магазином

- каталог с использованием компонента K2

- уникальные дизайнерские разделы

- регистрация с подтверждением пользователей