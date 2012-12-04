Корпоративный сайт компании "Эльсаго" г. Москва

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Специализация Компании «Эльсаго» – оптовая продажа мужских аксессуаров, все то, без чего не мыслим образ современного, успешного мужчины: галстуки, ремни, запонки, кашне и многое другое. Наш широкий ассортимент, позволит удовлетворить любой вкус, как «стиляги», так и любителя классики. Компания, не только растет сама, но и готова помочь своим партнерам в Москве и регионах. В своей работе, мы ориентируемся на Ваши потребности: гибкие цены, осуществление доставки до клиента, возможность заказа небольших партий.
Технологии: CMS Joomla, CSS, HTML, jQuery, PHP
Комплексное SEO и SMM продвижение (первые позиции в TOP-10 google и yandex.ru по ключевым словам: галстуки оптом)
Дополнительный функционал:
- закрытый партнерский раздел
- интеграция с розничным интернет-магазином
- каталог с использованием компонента K2
- уникальные дизайнерские разделы
- регистрация с подтверждением пользователей