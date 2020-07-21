Креативный сайт рыбного производства

«Рыба хит» – крупный производитель вяленой рыбы и морепродуктов. Новый сайт требовался для поиска дилеров с целью реализации продукции завода в продуктовые магазины по всей России.

Сайт «Рыба хит» одно из лучших наших творений. Его главные особенности – натуральный контент, креативная задумка и эффектный дизайн.

Сделали простую и понятную навигацию в виде вертикального меню слева, с помощью которого всегда можно перейти из любого места в желаемый раздел или найти нужную информацию через поиск по сайту.

Главная страница сайта представлена слайдером во весь экран с фоновым изображением, заголовком и кнопкой захвата контактов. Далее, каталог продукции в 2-х видах. Плиткой – стандартный. Второй вид каталога – хаотичный, представляет продукт «как он есть».

Почти все изображения товаров на сайте – настоящая продукция бренда «Рыба-Хит». Мы провели фотосессию товара и сделали около тысячи фотографий продукции в разных ракурсах.

Несмотря на сложность реализации некоторых страниц, сайт адаптивен и прекрасно отображается на совершенно любых устройствах.