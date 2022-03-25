Landing page для компании - Автогранд

https://www.avtogrand.net/

Магазин Автогранд - насчитывает более 35 тысяч запчастей, автохимии и автотоваров.

Проблемы :

1. Компания обдумывает решения по увелечение трафика основного интернет магазина, реклама ресурса.

Решения :

1. Современный, адаптивный Landing page с Wow эффектами по трендам 2022 года.

2. UI/UX дизайн (с продуманной логикой экранов), с целью - лиды.

3. Удобная админ-панель для редактирования всего контента.

4. Оптимизация и тестирование всего Landing page (готовый продукт).

5. Дополнительный раздел с документацией (инструкции по использованию).

Результат :

Современный и удобный Landing page, увеличилcя трафик основного интернет магазина.