Landing page для компании - Автогранд

Магазин Автогранд - насчитывает более 35 тысяч запчастей, автохимии и автотоваров.
Проблемы :
1. Компания обдумывает решения по увелечение трафика основного интернет магазина, реклама ресурса.
Решения :
1. Современный, адаптивный Landing page с Wow эффектами по трендам 2022 года.
2. UI/UX дизайн (с продуманной логикой экранов), с целью - лиды.
3. Удобная админ-панель для редактирования всего контента.
4. Оптимизация и тестирование всего Landing page (готовый продукт).
5. Дополнительный раздел с документацией (инструкции по использованию).
Результат :
Современный и удобный Landing page, увеличилcя трафик основного интернет магазина.