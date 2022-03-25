Landing page для компании - Просто сервис

https://prostoserv.com/

Просто сервис - сервис бытовых ремонтов. Различные работы по ремонту стен, потолка, пола. Проблемы :1. У компании мало заказов, находятся в г.Киеве, приняли решение создать современный Landing page. Решения :1. Современный, адаптивный Landing page с Wow эффектами по трендам 2022 года.2. UI/UX дизайн (с продуманной логикой экранов), с целью - лиды.3. Удобная админ-панель для редактирования всего контента.4. Оптимизация и тестирование всего Landing page (готовый продукт).5. Дополнительный раздел с документацией (инструкции по использованию).Результат :Компания получила 4 крупных заказа за 1 месяц благодаря рекламе.