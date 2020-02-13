Лендинг для компании Sport Service

Детали проекта: В 2018 году ко мне обратился человек, который занимается всем, что связано со спортивным оборудованием. У него уже был сайт, который он сделал в 2016 году, но он был похож на сайты начала 2000-х. Мы провели анализ и составили прототип нового сайта. Было решено сделать лендинг вместо многостраничного сайта.

В результате вместе с моим партнером мы сделали полноценный сайт, поработали над дизайном, версткой, установили его на WordPress, провели SEO и тестирование.

Результаты проекта: Через две недели сайт начали замечать. По сей день он получает клиентов с этого сайта и за эти годы заработал более 500 000 рублей, что является отличным показателем для города, в котором он живет.